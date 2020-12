Znany raper UDERZYŁ W TWARZ kobietę?! Za to, że broniła swojego szczeniaka przed jego agresywnym pitbullem...

boxeros 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 99 Odpowiedz

Pewnie go sprowokowała a teraz robi z siebie ofiarę , męczennice , wiem jakie potrafią być chamskie macice , dlatego wcale jej nie żałuje . Gdyby to babona uderzyła mężczyznę (odwrotna sytuacja od wyżej opisanej) to o tym byście nie napisali ani słowa bo w tym "kraju" macicom wolno bić mężczyzn bo są "kobietami" , więc tym bardziej jako mężczyzna nie żałuje bitych bab . Chcą mieć równouprawnienie to niech je mają a nie tylko tam gdzie im pasuje . Jestem przekonany że paniusia z tego artykułu widząc mężczyznę pobitego przez facetkę tak jak ona przez mężczyznę , naśmiewała by się z pobitego mężczyzny a męską bokserkę podziwiała by za umiejętności bokserskie . Takie pocieszenie dla tej paniusi że od pobitego oka jeszcze nikt nie umarł , do wesela się zagoi . Większości z was a głównie macicom mój komentarz się spodoba ale mi to naprawdę z wisa . PROSZĘ NIE USUWAĆ MOJEGO KOMANTARZA .