Zofia Zborowska i Andrzej Wrona "przyłapani" na zakupach w stołecznej kwiaciarni. Towarzyszyła im starsza córka

zgłoś do moderacji

Narzekamy na seksualizacje kobiet, a nie możecie znieść, że się ta zośka w kanony nie wpisuje. Urodziła dziecko, wysoka jest, ma zawalista figure, sianowate włosy. No i co z tego? Ma się powiesić? Jest uśmiechnięta, wychowana w domu aktorów- podejrzewam, że atmosfera inteligenckiego domu, goście którzy u nich bywali musieli zostawić ślad na jej osobowości. Przypominam, że ona dość długo spotykała się z Radzimirem Debskim - muszą ci chłopi coś w niej widzieć. Nie tylko seksi ciało i ładna buzia się liczy. Może z Wrona mają świetna relacje pełna żartów, porozumienia dusz itd. Poza tym, wygląda tu ładnie, czysto. Fajnie wszyscy ubrani. A że spodnie dość dziwne i dla mnie- czy zawsze mamy ciuchy, które się każdemu podobają? Ludzie, kurde, więcej życzliwości, bo Was ta zolc zaleje