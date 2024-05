Zofia Zborowska świętowała 37. urodziny dwa dni po porodzie. "Uszkodzenie brodawek, totalny nieogar" (FOTO)

Wyjątkowe urodziny Zofii Zborowskiej

To miało być piękne zdjęcie w pięknej bluzie, którą zamówiłam sobie na moje urodziny. Miałam po powrocie ze szpitala wziąć prysznic, ogarnąć się, zrobić fotkę urodzinową, wstawić ją tu wczoraj (w moje urodziny lol) i ogóle wiecie… Mum of 2, kochany mąż, dom udekorowany balonami, pełno kwiatów, pieski, przecudny prezent na urodziny od Andrzeja i córeczek... No, ale wyszło proszę ja Was ŻYCIE. Nawał, uszkodzenie brodawek, totalny nieogar, mózg zalany mlekiem. Nadzia zajarana, ale też tak bardzo stęskniona (ja za nią też!), a z drugiej strony mały ssak przyklejony do mnie (a ja do niego). A tu telefon się urywa, życzenia, sms-y, a ja nie wiem gdzie jestem, co mam robić i jak sobie pomóc nie zapominając o innych - tłumaczyła aktorka.