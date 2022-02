Zofia Zborowska zastanawia się, dlaczego nigdy nie trafiła na Tinderze na konto Andrzeja Wrony: "Miał ustawiony chyba filtr NA MŁODSZE"

ona 31 min. temu zgłoś do moderacji 43 2 Odpowiedz

Miałam konto przez rok na Tinderze, przed pandemią. Ładne, młode 20+ może mają z czego wybierać ale jako przeciętna 35-latka rzadko kiedy miałam z kimś sparowanie. A jak już mnie sparowało, to nie zagajali, kilka razy sama zagadałam, to też często cisza. Umówiłam się bodajże 2 razy, ale nic ciekawego, zero chemii, po godzinie z ulgą wróciłam do domu. Być może jakbym napisała że szukam szybkiego numerku i nie dyskwalifikowała żonatych i zajętych czyli tak mniej więcej 40 proc. facetów na Tinderze, to może by się ktoś zgłosił, a tak to lipa. Dla ludzi z przeciętnym wyglądem i po 30-stce to serwisy randkowe niestety słabe, faceci wzrokowcy, ty też ich oceniasz wizualnie plus po nic nie wnoszącym opisie. Osobiście nie polecam, ale jak mówię, ładnym i młodszym pewnie jest dużo łatwiej.