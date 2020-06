Żona Daniela Martyniuka chce się z nim jak najszybciej ROZWIEŚĆ! "Uważa psychologów za DEBILI. Miarka się przebrała"

Dorastanie w cieniu sławy swoich rodziców z pewnością do łatwych nie należy. Dawno nie spotkaliśmy jednak przypadku, który radziłby sobie z życiem na świeczniku tak fatalnie jak Daniel Martyniuk. 30-letni syn "króla disco polo" ledwo co wyszedł z aresztu za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny i prowadzenie samochodów bez posiadania prawa jazdy, a już zdążył napytać sobie biedy i wszystko wygląda na to, że ponownie dane mu będzie stawić się przed obliczem wysokiego sądu.