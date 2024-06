Żona Jakuba Kiwiora to prawdziwa piękność. Claudia wzbudza ZACHWYT światowych mediów (WIDEO)

Żona Jakuba Kiwiora zawodowo... trzęsie pośladkami

Claudia Kowalczyk wzbudziła zainteresowanie zagranicznych mediów tuż po głośnym transferze jej ówczesnego chłopaka do Arsenalu Londyn. Portale show biznesowe co jakiś czas rozpisują się na temat potrząsania przez nią biodrami, przy okazji udostępniając twerkowe układy w wykonaniu WAG. Dziennikarze brytyjskiego "The Sun" zachwycają się jej nowo opublikowanym filmikiem z Grecji, na którym wymachuje pupą przed kamerą w rytm piosenki Jasona Derulo.