Żona wspiera Justina Baldoniego w sądowej walce z Blake Lively. Kim jest Emily Baldoni? Też rozkręciła dochodowy biznes

Atmosfera wokół kulisów powstawania filmu "It Ends With Us" zagęszcza się z każdym kolejnym dniem. Odtwórcy głównych ról, Blake Lively i Justin Baldoni, nie ustają we wzajemnym przerzucaniu się oskarżeniami. Podczas kiedy aktorka i stojący za nią murem mąż, Ryan Reynolds, próbują uciszyć prawników przeciwnej strony sporu, Amerykanin publikuje rzekome wymiany wiadomości ze swoją ekranową partnerką, które mają pomóc mu w oczyszczeniu z wszelkich zarzutów.

Niezależnie od rozstrzygnięcia sprawy aktorom udało się skupić na sobie uwagę całego świata. 41-latka wspiera jego poślubiona w 2013 r. żona Emily. Mężczyzna przyznał, że trwającą do dziś bliską relację z ukochaną poprzedziły liczne nieudane związki.

Jedną z rzeczy, których nauczyła mnie moja mama, było to, abym zawsze ufał swojej intuicji. Wiele razy popełniałem ten sam błąd, szukając czegoś dodatkowego, czego sam nie umiałem określić i nazwać. Kiedy poznałem Emily, było to kompletnie inne od moich wcześniejszych doświadczeń. Miała, powiedzmy, głębię, wdzięk i taką ukrytą siłę, o której myślę, że zawsze marzyłem - wyznał w czułych słowach w programie "Makers".

Justin Baldoni wzniósł się na wyżyny romantyzmu, zapraszając partnerkę do restauracji Blu Jam Cafe w Los Angeles, gdzie po raz pierwszy przecięły się ich drogi. Ku jej olbrzymiemu zaskoczeniu, na telewizorach wyświetlony został filmik, w którym mężczyzna przygotowuje się do zadania Emily najważniejszego pytania decydującego o przyszłości ich związku. Tuż po ostatniej scenie wkroczył do lokalu z pierścionkiem zaręczynowym. Kobieta bez chwili wahania przyjęła oświadczyny. Od tego momentu stanowią nierozerwalną parę.

Żona Justina Baldoniego spełnia się jako aktorka i bizneswoman

Emily Fuxler, bo tak nazywała się przed zawarciem związku małżeńskiego, przyszła na świat w Szwecji. Amerykańskie obywatelstwo otrzymała w wieku 20 lat. Udało jej się zrobić niemałą karierę za oceanem, występując m.in. w filmie "Równoległa rzeczywistość" czy wyreżyserowanym przez jej męża melodramacie "Trzy kroki od siebie". Na szklanym ekranie mogliśmy zobaczyć ją w kilku odcinkach serialu "Jane the Virgin", w którym Justin Baldoni odgrywał jedną z głównych ról.

Z biegiem lat aktorka nieco zwolniła tempo, w większej mierze poświęcając się opiece nad dwójką ich pociech - 9-letniej dziś Maiyi i narodzonemu 2 lata później Maxwellowi. Pochłonięta obowiązkami macierzyńskimi Emily wpadła na pomysł rozkręcenia biznesu. Biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju artykuły dziecięce, założyła firmę We Are Amma specjalizującą się w produkcji chust do karmienia piersią i podtrzymywania niemowląt. Jak podkreśla dumna właścicielka, już ponad 200 tysięcy zadowolonych klientek zaopatrzyło się w produkty za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej przedsiębiorstwa.