Zuzanna Pactwa i Jarosław Bieniuk PLANUJĄ DZIECI? "To wspólna i PRZEMYŚLANA DECYZJA"

44 min. temu

Znam Jarka i wiem, że dziecka nie planuje. Gliwińska okłamała go, że bierze antykoncepcje, a tak nie było. Stąd ten kwas jak była w ciąży bo on nie chciał już mieć dzieci. No, ale jak się Kazik urodził to ma z nim dobry kontakt i bardzo jest w nim zakochany. Jednak to było słabe zagranie ze strony eks partnerki.