Zwyczajny dzień Agnieszki Radwańskiej: zakupy w drogerii

35-latka na co dzień stara się wieść zwyczajne, ale przepełnione luksusem życie. Nie należy do grona gwiazd, które nie pokazują się na mieście bez makijażu; przeciwnie, często możemy spotkać ją w naturalnej odsłonie, chociażby podczas spacerów czy zakupów. Nie inaczej było tym razem. Paparazzi "przyłapali" byłą tenisistkę na buszowaniu w drogerii, gdzie przez długie minuty wybierała kosmetyki, a potem udała się do sklepu spożywczego. Na jej ramieniu dostrzec można było torebkę za 23 tys. złotych.