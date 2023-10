"Zwyczajna" Maffashion przyłapana na spacerze z synkiem pierwszy raz od informacji o jej rozstaniu z "Blu3aby" (ZDJĘCIA)

Maff nie cieszyła się zbyt długo statusem singielki. Przez ostatnie 1,5 roku spotykała się z debiutującym raperem o pseudonimie "Blu3aby", który szybko złapał kontakt z synem swojej dziewczyny. Kilka dni temu Pudelek ujawnił, że ich związek przeszedł już do historii. Ostatnie doniesienia wskazują na to, że kontakty Julii i Mateusza ograniczą się do pism kancelarii prawniczych.