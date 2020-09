"Zwyczajna" Małgorzata Rozenek przekonuje, że SAMA myje sobie głowę: "Jezu, dziewczyny. TU NIE HOLLYWOOD" (FOTO)

Małgorzata Rozenek już wielokrotnie zdążyła udowodnić, że jak nikt inny w przemyśle rozrywkowym zasługuje na miano tytana pracy . Choć teraz byłby idealny moment na to, żeby celebrytka zrobiła sobie urlop macierzyński i nieco odpoczęła od życia "na świeczniku", ambitna 42-latka nie zwalnia tempa i wciąż kuje żelazo póki gorące. Oprócz pracy przy "secret projekcie", którym najprawdopodobniej ma być program, gdzie będzie odchudzała się na oczach całej Polski, Małgosia próbuje swych sił również na planie filmowym . W rozmowie z Pudelkiem "Perfekcyjna" wyjawiła, że pojawi się w najnowszej produkcji Patryka Vegi , gdzie wcieli się w jedną z głównych ról .

Odkąd trzy miesiące temu mały Henryk pojawił się na świecie, Rozenek robi wszystko, co w jej mocy, by wrócić do formy sprzed ciąży. Tuż po porodzie świeżo upieczona mama Henia mogła pozwolić sobie jedynie na delikatną gimnastykę oraz zabiegi pielęgnacyjne. Teraz, gdy minęło już trochę czasu, gwiazda nie odpuszcza ćwiczeń, zaciekle walcząc o wymarzoną sylwetkę. Oprócz tego znana entuzjastka medycyny plastycznej korzysta z różnej maści zabiegów, które mają pomóc jej osiągnąć swój cel.