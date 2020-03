Życzliwa Joanna Krupa przekazuje kilka "ciepłych" słów tiktokerce od "Coronavirus Challenge": "Jesteś ZAKAŁĄ LUDZKOŚCI"

Pandemia koronawirusa trwa w najlepsze. Każdego dnia otrzymujemy informacje o kolejnych zakażeniach, a liczba ofiar śmiertelnych rośnie z dnia na dzień. Choć wirus budzi spory postrach w Europie, a zakażeń wciąż przybywa, to mimo tego nie brakuje osób, które całkowicie bagatelizują zagrożenie . Jedną z nich był koszykarz Rudy Gobert, który zachorował po własnym "happeningu" na konferencji prasowej.

Od tygodni władze w wielu krajach, w tym w Polsce, apelują, aby potraktować koronawirusa poważnie i najlepiej pozostać w domu . Niestety niektórzy nie tylko nie zamierzają słuchać porad ekspertów, lecz nawet wykorzystują pandemię do zdobycia popularności w internecie. Do takich osób należy tiktokerka Ava Louise , która zasłynęła chęcią zapoczątkowania "Coronavirus Challenge" liżąc deskę klozetową w samolocie .

Wkrótce Louise osiągnęła dokładnie to, na co liczyła, czyli międzynarodowy rozgłos. Spadła też na nią lawina krytyki, jednak tym się raczej nie przejęła i chętnie wchodzi w interakcję z osobami, które odważą się skrytykować jej "wyczyn". Co ciekawe, na kilka "ciepłych" słów pod adresem Avy pokusiła się też... Joanna Krupa.