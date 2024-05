Zygmunt Chajzer świętuje 70. URODZINY w hotelu pod Rzeszowem, a Filip promuje swoje kebaby: "Wbijajcie do mnie!"

Zygmunt Chajzer to jeden z najpopularniejszych polskich prezenterów. Prowadził liczne programy rozrywkowe i audycje radiowe, a w pamięci widzów zapisał się zwłaszcza jako gospodarz teleturnieju "Idź na całość". Wiele osób kojarzy go też z reklamami proszku do prania. Chajzer postanowił zresztą wykorzystać ten fakt i kilka lat temu wypuścił na rynek proszek własnej marki.