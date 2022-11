"10 lat młodsza w 10 dni". Monika była PORUSZONA przebytą metamorfozą. Nie kryła łez (ZDJĘCIA)

W czwartek na antenie Polsat Cafe zadebiutował siódmy odcinek programu "10 lat młodsza w 10 dni". Widzowie co tydzień poznają historie dwóch kobiet często mierzących się z życiowymi trudnościami, które marzą o tym, by zmienić swój wygląd. Bohaterki oddają się w ręce ekipy specjalistów z dziedziny medycyny estetycznej, stomatologii, fryzjerstwa oraz makijażu, którzy dokładają wszelkich starań, by odmłodzić je o dekadę w zaledwie 10 dni. A wszystko to pod czujnym okiem Mai Sablewskiej.