"10 lat młodsza w 10 dni". Uczestniczka w mocnych słowach o Mai Sablewskiej: "Zrobiła się straszna. Ubliżała, PONIŻAŁA!"

Program "10 lat młodsza w 10 dni" wywołuje sporo kontrowersji. Prowadząca show Maja Sablewska wielokrotnie krytykowana była przez widzów, że nieumiejętnie dobiera stylizacje. Głośnym echem w mediach odbiła się metamorfoza pani Jolanty, która miała miejsce w listopadzie 2022 roku. Kobieta była bohaterką szóstego odcinka, a media rozpisały się o jej przemianie po tym, jak niemalże zalała się łzami na wizji. Nie były to łzy wzruszenia, bo uczestniczka głośno powiedziała, że jest rozczarowana tym, jak wygląda. Mimo że Maja starała się ratować sytuację, mówiąc, że wygląda lepiej niż przed metamorfozą, to pani Jolanta nie wydawała się przekonana.

Teraz okazuje się, że to jeszcze nie koniec afery, bo bohaterka programu w rozmowie z Plotkiem ujawniła rzekome kulisy show. Twierdzi, że produkcja obiecała jej "metamorfozę uzębienia, a także korektę górnych i dolnych powiek", co miało być jej warunkiem przystąpienia do programu. Dalej podkreśliła, że produkcja zadbała o to, by efekt metamorfozy był jeszcze większy, więc nie mogła mieć makijażu, biżuterii, a także polecono jej, by zabrała ze sobą skromniejsze ubrania.