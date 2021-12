15-letni Marcin Maciejczak z "The Voice Kids" NAMAWIAŁ rodziców, by SIĘ ROZWIEDLI! "DORADZAŁEM IM"

Brakuje słów 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Za nim stoi firma fonograficzna, a on wygląda na fotach jakby chciał... To dziecko. Nie wiem jak to skomentować. Ludzie, którzy go promują - ponoszą odpowiedzalność za to, ciekawe kim oni są?