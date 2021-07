15. urodziny Pudelka. Ogłaszamy WYNIKI urodzinowego KONKURSU!

Za nami 15 lat wspólnego przeżywania showbiznesowych afer, dram i skandali. Tę wyjątkową okazję chcieliśmy świętować razem z Wami, w końcu bez Was, drodzy Czytelnicy, Pudelek nie istnieje. Przygotowaliśmy dla Was konkurs z nagrodami o łącznej wartości ponad 100 000 złotych! Swoją wiedzę o show biznesie nadal możecie sprawdzić w naszym specjalnym quizie.

W odpowiedzi na nasz konkurs otrzymaliśmy prawie 2500 zgłoszeń! Dziękujemy za każdy wiersz, piosenkę oraz fraszkę. Wasza kreatywność, miłość do Pudelka oraz znajomość aferek i dram przerosły nasze oczekiwania. Czytanie Waszych prac sprawiło nam ogromną radość. Wyróżniliśmy 15 najlepszych zgłoszeń, do których powędrują pudelkowe gadżety specjalnych zestawów PUDELEK VIP. W jego skład wchodzi: wisiorek od Zozo Design, klapki od Kubota, olejek od Annabelle Minerals, bluza La Mania, koszulka Momu Warsaw, świeczka od La Flamme, skarpetki od Takapara oraz kubek z logo Pudelka.

Oprócz tego wyróżniliśmy jeszcze sto pięćdziesiąt innych zgłoszeń, które również zostały nagrodzone. Poniżej możecie przeczytać najlepsze z nadesłanych odpowiedzi!

Nadesłane przez Joannę

Kto dziś nosi stare buty?

Kto ma wniosek rozwodowy?

Komu znowu, dzięki diecie, zmienia się twarz i kształt głowy?

Kto schudł cudnie?

Przytył ładnie?

Komu się kariera marzy?

Nie wiesz tego? Wie Pudelek!

Już 15 lat na straży! Piłkarz, aktor, dyplomata nikt niczego nie ukryje! Pudel znajdzie go i spyta - jak się w wielkim świecie żyje? Jak wytrawny pies myśliwski wyłuskuje nam ploteczki, tu pochwali, tutaj skarci hipokryzję u gwiazdeczki. Nie ma żadnej konkurencji, kim jest Pudel nikt nie pyta, bo choć nikt się nie przyznaje, to każdy Pudelka czyta!

Nadesłane przez Jagodę

Kto jadł z serem zapiekanki,

Kupił chatę za trzy bańki,

Nosek zmniejszył dzięki diecie

Oraz powił nowe dziecię?

Kto odżywia się słoneczkiem,

Znów pojechał na wycieczkę

Do Meksyku lub Tanzanii I miał plamy pod pachami?

Kto zatańczył, kto zaśpiewał,

Kto wdrapywał się na drzewa I majstrował przy metryczce?

Kto ma brata, kto siostrzyczkę?

Kto założył spodnie w dziury,

Nie posiada psa, matury,

Dużo dolców ma na koncie,

Jeździ sobie na wielbłądzie?

Kto się potknął, złamał tipsa,

Wypił colę i zjadł czipsa?

Ja to wiem, bo pilnie czytam,

Nie Tokarczuk, Mickiewicza,

Lecz gorące jak farelka

Informacje wprost z PUDELKA!

Nadesłane przez Martynę

Lat piętnaście Wam stuknęło

Na wspomnienia nas tu wzięło

Choć brzydota jest dziś w modzie

Weźmy udział w tym pochodzie

Może trafi też tu Milik

Choć nie byliście zbyt mili

Andziaks z Luką się szykują

Fejmu nigdy nie odmówią

Na tort też Pysiula wpadnie

Cudnie schudnie nienagannie

Na imprezę idzie świta

Polski szołbiz nas przywita!

Przyszedł także Robert z Lewą

Może pogadają z Ewą

Siódme poty wyciśniemy

Pewnie coś zdrowego zjemy Raw batony, kulki mocy

Nie prześpimy całej nocy

Niech się szampan leje srogo

Nuci go wciąż młode grono

A Marina zagra w pytę

Może nagra w końcu płytę

Nie ugości nas dziś Siwiec

Na samolot musi przybiec Dubaj, Zanzi, Cancun, Tulum

Już nie zdzierżą tego tłumu

A o brzuchy zadba Gessler

Będzie chlebek, szynka, ser

Niechaj weźmie też i córkę Nena zrobi Wam Laurkę

Wszystkie newsy i donosy

Podsuwacie nam pod nosy

Kawka z rana, przegląd prasy

Później można siąść do pracy

Na imprezę się szykujcie I o pozwach nie główkujcie

Garść całusów, szach i mat

Pozdrowienia i sto lat!

Nadesłane przez Patrycję

Ehh skandale, ahh ploteczki,

Artykuły z innej beczki,

Quizy, newsy, fotografie... (Czasem te chowane w szafie),

Wszystko to, co gwiazd dotyczy,

Celebrytów - ich zdobyczy...

I poważnie i z humorem (To, co chlapnie ktoś ozorem...)

Pudel szybko wnet wyłapie

I na portal swój już capnie!

Czy Rozenek z Radziem, Heniem (By nam było wnet weselej),

Czy Danuta, co to karze "Mordy zamknąć" w Jaguarze.

Czy te z Tulum, z Zanzibaru

Dając nam tu trochę czaru...

Lewandowska, kulki mocy,

Chodakowska do pomocy,

Doda, Szulim i Marina

Wszystko miło się wspomina!

Bo Pudelka to czytanie Jest na uśmiech wywołanie

Więc czy Megan czy też Harry

Otwieramy czasem gały,

Bo tak trudno w to uwierzyć,

Że ktoś może się tak zwierzyć.

Tak to Oprah sama w szoku

I dostaje już amoku.

A to tylko wierzch jest góry...

Która sięga ponad chmury!

Działo się te lat 15ście,

Czasem przez to ktoś nie zaśnie...

Czasem łezka się zakręci,

Jednak głównie uśmiech kręci!

I dlatego tu w tej branży

Zwykły dystans jest tak ważny!

Dzięki Pudel, za te lata

Forma twa nie byle jaka.

Niech się tworzą newsy stale I to takie niebywałe!

Bo tu fani wciąż czekają I Pudelka odświeżają!

Nadesłane przez Annę

15 lat pudelkowych skandali, przysporzyło Wam licznych rywali. Gwiazdy chętnie plotkowanie linczują, a potem przypadkiem do zdjęć na ulicy pozują. Z okazji tego wyjątkowego święta sprawdźmy czy ktoś te historie pamięta. Był styczeń roku 2006, gdy Pudelek opublikował swoją pierwszą wieść: Adam Levine gorącym kawalerem, 15 lat później jest przykładnym partnerem. Mandaryna w plotkach 2007 królowała, na pudelkowych stronach prawie ev'ry night bywała. Rok 2008 to debiut pudelkowy Rutowicz Joli, kto by pomyślał, że zapewni nam lata historii, których czytanie boli. W 2009 Gosia Andrzejewicz chciała w Playboyu pokazać swe uroki, dzięki Marcin Meller, że oszczędziłeś nam te widoki. Rok 2010 wykorzystajmy na publiczne potępienie: Piłeś? Nie jedź. To Ilony Felicjańskiej wspomnienie. Bezapelacyjnie skandale 2011 roku należały do Dody, penisy w ustach, trupia ręka, pobicia - człowiek szaleje jak jest młody. Natalia Siwiec z kremem do sromu i odbytu objawiła się w 2012, jej brak zahamowań w dążeniu do sławy już wtedy był czymś jasnym. W 2013 walka o żenadę roku była zacięta. "Warsaw Shore" czy "Miłość na bogato"? Ktoś to jeszcze pamięta? Debiut w 2014 para Richardson-Zamachowski zaliczyła, ileż to żenujących historii nam przez lata dostarczyła. Historyczny program w 2015 - Celebrity Splash. Chyba nurkowali tylko, po co, żeby zasłonić z wstydu twarz. Rok 2016 przedstawił światu Azję Express i Żenulkę, ale oczywiście to zły montaż zrobił z niej wredną damulkę. 2017 nauczył wszystkich potęgi wizualizacji, niestety do dziś Łukasz Jakóbiak nie doczekał się jej realizacji. Małżeńskie brudy Justyna Żyła od 2018 roku pierze, 4 lata minęły - bez zmian. Niech ktoś jej internet zabierze. Daniel Martyniuk to gwiazda roku 2019, niebieskie karty, groźby, odwyki - wina była wszystkich, tylko nie jego. Ciężki rok 2020 oderwał niektórych od rzeczywistości, Górniak, Kołakowska, Komarenko zapewniali koronasceptyczne nowości. Tysiące plotek dostarczyliście wiernym czytelnikom przez tyle lat, życzę kolejnych tysięcy! Bez Was nudny by był internetowy świat :)

Nadesłane przez Martę

Dzień za dniem

Bal za balem

Celebryci nie śpią wcale!

Tu ustawka

Tam aferka

Jutro klikniesz followerka

Myślę - teraz zwolnią tempo

Gdy w pandemii przędą cienko…

Nic z tych rzeczy!

Bój się Boga!

Opalona wszędzie noga,

Ślady wózka dziecięcego

Pośród piasku tulumskiego?

Toż to Basia, bezwstydnica

Na lokalsów śniadych licach

Chce fortuny zbić ułamek

Za sponsorów ten podarek.

Czy jedyna?

Nie dam wiary!

Ot się mnożą Tulumiary!

Siwiec, Honka i Lipińska, Perfekcyjna…dłuuuuga lista!

Meksyk nawiedziły tłumnie

Prężą linię zgrabną dumnie - Chudszą, grubszą - bez retuszu

Filtr nie doda animuszu

Naturalność jest dziś w cenie (Body)pozytywne poruszenie

W internetach jest poparcie

Nawet trolle dają wsparcie

Tylko Kaczor nóżką tupie

Naturalny świat ma w dupie - to brzydoty przyszła moda!

Kto wyraził na to zgodę?!

W społecznika się zabawię Inspiracją świat naprawię!

Tylko pięknym być należy - Aga święcie w to dziś wierzy

Ot krucjata z postu z insta

Karma ją dopadła…instant

Bo internet nie wybacza

Działa srogie wnet wytacza

Gdy głupoty bije dzwon

Zyskasz adekwatny ton

To historie z życia wzięte

Niesłychane, niepojęte

Co dzień wpada nowa drama

Co dzień o coś nowy raban

Bójki, inby, festiwale

To się czyta doskonale!

Kto z kim, o co się podrapał?

Kto z kim kogo znów przyłapał ?

Moi drodzy, będąc szczerym

To najlepsze są numery!

Choć zapieram się gorąco

Z pudlem jestem na bieżąco

Czytelnikiem jestem, jakże!

Jutro znowu plotki sprawdzę

Nadesłane przez Joannę

Pudelku! Wyrocznio moja!

Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, komu internet padnie w przerwie obiadowej. Bo gdzie indziej człowiek styrany tabelkami Excela, któremu ciągły deadline i asap doskwiera. Odnajdzie radość życia i wytchnienia chwileczkę, gdy ogląda Maffashion nową torebeczkę? Czy jest inne źródełko informacji w internecie? Co powie nam całą, gołą prawdę o shołbiznesie? Bo jak zwykły szaraczek, Kowalski typowy spamiętałby wszystkie Wiśniewskiego żony? Bez Pudelka riserczu i dziennikarskiej roboty świat by nie odkrył Kaczorowskiej wstrętu do brzydoty. Tyle ważkich informacji byłbyś nieświadom. O człowieku nieszczęsny, Pudelka pozbawiony: Co porabia Czesław Rusin, co Wieśka Zborowska. Gdzie na ściance pierścionkiem grała Lewandowska. Czy Rozenek jeszcze chudnie, czy w lejdi się zmienia? Czy wraz z Radziem na stylowe grzyby się wybiera? Kto by sam zliczył wszystkie gwiazd bejbi szołery. Śledził wnikliwie sióstr Godlewskich rozwój kariery. Kto ogarnąłby Richardson zmiany matrymonialne. Poznał Stifflery, Evelony oraz Ciało Astralne? Kto ma rozstępy, komu się dietą twarz zmienia ostatnimi czasy? Gdzie Wieniawa, Węgrowska znów jadą na wczasy. Warto tu nadmienić, że Pudelka horyzont się nie ogranicza. Jedynie do fotek lokalnych, jak Idy „Amciu” z Woronicza. Kiedy poczujesz smaczek na niusy bardziej międzynarodowe, Pudelek i tu nie zawiedzie - ploteczki ma gotowe. Co nowego chlapną u Ophry Meghan i Harry, jakie zmiany wprowadziły w twarzach Kardashiany. Czy JLo jest z A-Rodem, czy z Affleckiem świruje? Czy Kinga u Bijons i Jaya-Z na parkiecie bryluje? Kto by to spamiętał, kto by odkrył te kwiatki, bez Pudelkowej wywiadowczej siatki. Więc za te chwile relaksu, odskoczni od codzienności, gdzie tyle zacnych sław, choć na chwilę u nas gości. Za trafne gwiazdek punktowanie, zawsze ciętą ripostę. Odrobinę słusznej ironii i głupoty bezwzględną chłostę. Wielkie dzięki Pudelku, trwaj nam dalej nieprzerwanie, by nigdy nie zabrało dobrej lektury, którą umilam śniadanie.

Nadesłane przez Iwonę

Gdy Pudelek był szczeniaczkiem - pisał głównie drobnym maczkiem. Gdy już podrósł i był psiakiem- zaczął pisać grubym makiem. O aferach o skandalach, plotkach, celebryckich balach... Coraz prężniej z każdym rokiem, mrugał do nas swoim okiem. "Nasze gwiazdki, jak wazony" "Wiśnia i kolejne żony"... "Quizy na Antka dziewczyny"... "Ciężkie życie jest Mariny"... "Usunięty pieprzyk Gosi"... Pudel ciągle coś donosi! Nie ma czasu gryźć kosteczki - szuka newsa i ploteczki. Chociaż piesek już wiekowy, zawsze zwęszy skandal nowy. Szczeka lat już nam 15 - za to kocham Pudla właśnie!!!

Nadesłane przez Antosię

Oda do Pudelka, czyli plotka to nie fraszka

Gościu usiądź przed Pudelkiem, a odpocznij sobie, nie spotka Cię tu nuda, przyrzekam ja Tobie. Tu zawżdy Pudelka w Google każdy wklepuje, co ciekawszych rzeczy się tak dowiaduje. Chcesz Gościu znać newsy ze świata wielkiego? Odpal sobie Pudelk - nic bardziej prostego. Tutaj popkultury przegląd się znajduje, wiadomo dokładnie, kto i z kim randkuje. Kto zmienił image na bardziej szalony, Kto zrobił sobie usta i pokazał balony? Kto perfekcyjnie żyje i jest gwiazdą Instagrama? Kto ubrał się w jeansy, a na kim wisi firana? Kto z dumą prezentuje torebki Michaela Korsa, Kto jeździ lamborghini, a kto Oplem Corsa? Kto na ściankach pozuje, z dumą Jamesa Bonda, Kto przygarnął pieska, a kto jeździł na wielbłądach? Kto urządził stylowe baby shower z tysiącem gości, Kto się tak odchudza, że mu widać ości? Kto ścianki podpiera i szuka atencji, Kto się pojawił u Królowej wczoraj na audiencji? Kto, z kim w konfliktach sztamę trzyma, Kto jest czyim chłopakiem i kim jest ta dziewczyna? Kto, z kim przyjaźnie wielkie nawiązuje na lata, i już po miesiącu z kimś innym się brata? Kto bierze udział w akcjach i wydarzeniach? Kto będzie mieszkał w ekskluzywnych pomieszczeniach? Kto powiedział coś głupiego, a kto coś mądrego? Kto reprezentuje sobą coś szczególnego? Kto wygrał konkurs zaszczytny na żenadę roku, Kto ma dziurę w bluzce, a kto w spodniach w kroku? Kto gra w nowym filmie, i jest słynnym aktorem, kto pięknie śpiewa, a kto miele ozorem? Kto i gdzie pojechał sobie na wakacje? Kto, gdzie i z kim zjadł dzisiaj kolację? Możesz komentarze swoje nawet napisać, i na stałe pod newsa historią się zapisać. Lecz bacz Gościu, co by hejtu się nie dopuścić, i złości swojej na Pudelku nie upuścić. Bacz też zawżdy na to by nie zrobić dramy, by nie trafić, jako news na Pudelka łamy. Mówisz, że chciałbyś żyć w PRL-u? Nic bardziej prostego Drogi Przyjacielu. Wyślij do Pudelka donos z ciekawym momentem, poczujesz się przez chwilę detektywem i agentem. A na Gościa wiedzy i ciekawości spragnionego, Hot newsy czekają od rana, dnia każdego. I choć zawżdy każdy Ci mówi, że możesz liczyć tylko na siebie, nie wierz w to, bo Pudelek jest z Tobą w każdej potrzebie. Czy chcesz plotek, hot newsów czy żenady roku, Czy po prostu sam się nudzisz w swoim pokoju w bloku. W kolejce, w poczekalni, u lekarza, czy fryzjera, masz zawsze przy sobie Pudelka- na nudę przyjaciela. Dzisiaj głośno Pudelkowi 100 lat zaśpiewajmy, i wszyscy się codziennie na Pudelku spotykajmy. Z okazji urodzin życzymy Ci Pudelku samych hot newsów i miłych chwil, i żebyś tu zawsze dla Nas wszystkich był

Nadesłane przez Martynę

Spójrzcie jak szybko biegnie nasz świat, Pudelek ma już piętnaście lat! Święto ogłosić by trzeba było, gdyż nic nas w kraju tak nie łączyło, jak właśnie "Pudel". Prawak czy lewak, Biedny, bogaty, młody czy stary Każdy z nas blichtru kocha opary. Kucharz, policjant, z kiosku dziewczyna. Każdy od Pudla swój dzień zaczyna. Nawet profesor, co na ambonie grzmi, że nasz kraj w głupocie tonie. Choć przecież "nie zna", to i tak korzysta. Pudel łączy wszystkich - sprawa oczywista. A jest, co czytać - na przestrzeni lat. Dramy gwiazd stworzyły odrębny świat. Na pierwszy ogień - Doda z Majdanem. Nie trzeba wcale być plotek fanem, by wiedzieć, że to dzięki nim właśnie celebryctwo panuje nam w kraju jaśnie. Ten słynny rozwód, głośne rozstanie zmieniło showbiz niespodziewanie. Od teraz wszystko niegdyś prywatnie jest opisane tu skrupulatnie. Potem już poszło - jak z bicza strzelił codziennie ktoś tu językiem mielił. Na lodzie tańce, do wody skoki cyrki, sekstaśmy, nawet wyroki. Silikon, botoks, hialuronowy kwas ktoś by powiedział - opium dla mas. Pozwy do sądu i alimenty na deser finansowe przekręty. Modne blogerki, fitness trenerki w torebkach siedzą małe ratlerki. Współprace, posty sponsorowane torby chanelki wypożyczane. Z wieśniaczki w damę, no i z powrotem, jeśli się palnie jakąś głupotę. Sami widzicie - dużo się dzieje. Ale Pudelek nie tylko się śmieje. Jest tu i sporo... pełnej wartości! Między wierszami - nawet mądrości. A to komentarz jest polityczny, społeczny, albo i satyryczny. I w słusznej sprawie Pudel nam walczy. Na tych, co dręczą słabszych on warczy. Seksiści, rasiści i homofobii usłyszą gromkie "tak się nie robi". Lecz oczywiście, niebezzasadne twierdzić, że byłoby to bardziej dosadne. Gdyż Pudel w pysku język ma cięty i już niejeden był nim dotknięty. Żyj nam Pudelku przez długie lata. Proszę o umilanie naszego świata. Niczym J.Lo bądź wiecznie młody, Beyonce niech Ci zazdrości urody. Ciągle postrachem bądź celebrytów i nie przestawaj wzbudzać zachwytów!

Nadesłane przez Natalię

Gdy zmęczoną po imprezie, Uber mnie do domu wiezie, włączam sobie Pudla zawsze, zanim mi się nagle zaśnie. Lecz tym razem coś się stało, nagle mocno gdzieś zawiało, patrzę w Pudla, a tam ja piję sobie aż do dna. Milion zdjęć mi dziś zrobili, widać, że się nie nudzili. Wiem, że byłam dziś w tym miejscu, tam gdzie palma stoi w przejściu, ale za nic nie kojarzę, że z Rozenek byłam w barze. Majdan nam podaje driny, Kinga Rusin stroi miny, Szczęsny sobie pali fajki, opowiada różne bajki. Deynn ze słoniem sobie chodzi - przecież tej to się powodzi. Nie pamiętam ani chwili, z tej imprezy, moi mili. "Gdzie poznałam takie gwiazdy? Taki piątek chciałby każdy! Me marzenie się spełniło! Być na Pudlu - ale miło! Czy zostanę celebrytką? I zatańczę z Mandarynką?" Gdy tak snuję sobie plany, co mi się następnym marzy, Uber nagle podskakuje piękny sen już odlatuje. Całe szczęście jednak moje, że Pudelek robi swoje i pomimo braku mnie, na portalu dzieje się. Myślę sobie "Dzięki Pudel! Wasze newsy zawsze lubię. Cieszę się, że tyle lat, zwiedzam z wami cały świat celebrytów i gwiazdeczek i tak dużo znam ploteczek." 100 lat Pudlu ukochany, dzięki za te wszystkie dramy!

Nadesłane przez Joannę

Balanga urodzinowa u Pudelka

Już od dawna chodzą wieści I choć w głowie się nie mieści Urodziny są Pudelka,

Więc biesiada będzie wielka.

Biba jest na pierwszych stronach,

Huczą księża na ambonach!

Wszystkie gwiazdy zaproszone,

Gości będzie chyba z tonę.

Zanim przyjdzie nam balować,

Trzeba wszystko przygotować.

Krzysztof Ibisz zęby szczerzy,

W powodzenie impry wierzy.

Zęby białe jak reflektor,

Dziś rozświetlą VIP-ów sektor.

Radzio z Gonią już sprzątają,

Kurz ścierają zamiatają.

Kamil Durczok jest wesoły, Rurek już wyczyścił stoły.

Edzia Górniak strzela fochy,

Bo dostrzegła dwa paprochy.

"Nie mów do mnie teraz" Radek,

Ma być czysto, nie chce wpadek!

W kuchni gary podskakują,

Przyjścia Magdy oczekują.

Gotowania czas nadchodzi, Magda Gessler szampan chłodzi.

Aleks drinka już nalewa, Hakiel z Kasią się rozgrzewa.

Będą skoki, będą pląsy,

Na bok pójdą wszystkie dąsy.

Kammel wiesza dekoracje,

Bo chce zdarzyć na kolację.

Koncert będzie o północy

Dobrze mieć, więc trochę mocy.

Choć Bocelli chciał wystąpić,

Musiał gwieździe dziś ustąpić.

Z Czadomenem będą bale, Rozkołysze cała salę.

Czas balangi nadszedł wreszcie.

Wierzcie mi albo nie wierzcie,

Dzikie tłumy prą na salę,

Kto zatrzyma ludzi falę?

Ścianka się od fleszy świeci,

Keine Grenzen w radio leci.

Są na balu różne nacje,

Różne stroje i kreacje.

Jest KUBOTA, jest La Mania,

Są na stole różne dania.

"Siedzą, piją, lulki palą",

W internatach się tym chwalą.

Będzie pisać o tym prasa,

Impra jest to pierwsza klasa.

Wjeżdża tort, fanfary grają,

Wszyscy goście wraz klaskają.

Część zebranych ledwo stoi,

W oczach dwoi się i troi.

Nie ma mowy tu o nudzie!

STO LAT PUDLU! - krzyczą ludzie.

Nadesłane przez Ewelinę

Każdy zna dobrze ten problem z rana,

Że ciało wiotkie, a głowa zaspana

Na rozruch lepsze niż kawy kropelka

Szybkie sprawdzenie newsów z pudelka

Tam już od rana nowe inby i dramy

Łatwo zapomnisz, żeś niewyspany,

Bo jak tu pamiętać o niewyspaniu

Przy celebryckim zawirowaniu

Ciągłe romanse, dramaty, ustawki

Ile kosztują ich nowe zabawki,

Kto zrobił usta, kto biust poprawił

A kto ośmiorniczką się prawie udławił

Lub które gwiazdy to koleżanki,

Co wspólnie kreacje polują na ścianki

Wciąż nowe pasje i nowe diety

Ze wszystkich najlepsze i tak są bankiety

Strach myśleć jak trudne to musi być życie,

Gdy nie ma się czasu na sen i mycie

Reklamy na insta się same nie wrzucą

A potem jeszcze o wszystko się kłócą

Poczytać o świcie takie nowiny

Pomaga wpłynąć na endorfiny

Bo może nie spędzam urlopu na Bali

Ale żaden fotograf się na mnie nie czai

Nadesłane przez Edytę

"Klik klik enter" Jak Kasia z Mezem śpiewali, Wchodzę na Pudla w poszukiwaniu skandali, Inny Mes rapował, że też tam nie wchodzi, W "gugla" nie wierzy - mi to nie zaszkodzi. IQ mam wysokie, choć Mensą nie śmierdzi, O Dodzie też czytam, lecz co ona twierdzi? Że Pudel szkodliwy i brzydko tam piszą, To kłamstwa, oszczerstwa i one tam wiszą! Lecz ja jestem mądra i swój rozum mam, Czy prawda, czy kłamstwo, no oceń to sam! A Lewa, czy Gosia na ścinkach brylują, I Pudla dla swych zysków potrzebują! Więc nie psiocz dziewczyno na tego psa, Bo dzięki "szczekaniu" pojedziesz do spa!

Nadesłane przez Natalię

Urodziny naszego kumpelka, sławnego plotkarza Pudelka

To nie lada okazja do poczytania i powspominania.

Czytywany od rana do porannej kawki, lunchu albo obiadu

Bo muszę kliknąć i wiedzieć, kto dał znów czadu!

Kto komu rosół ugotował?

Kto wkurzył królową, a kto kiepsko zarapował?

Kto za hajs ojca balował?

Kto schudł tyle kg, że chyba głodował?

Kto od dwudziestu lat ciągle jest po trzydziestce?

Kto dwa razy pojawił się na ściance w tej samej kiecce?

Kto znów mądrzy się o szczepionkach?

Kto do restauracji poszedł w japonkach?

Kto dekolt nosi taki głęboki?

Kto nos ma wąski, a miał szeroki?

Komu od diety zmieniły się rysy twarzy?

Kto się w nowym Tańcu z Gwiazdami pląsać odważy?

Komu przeszkadza ta cała brzydota?

Komu się w rękach pali robota?

Kto tylko zmienia hotele i na wakacjach jest cały rok?

Komu przydarzył się znowu skok w bok?

Kto jest w ciąży, więc musi mieć baby shower?

Kto ma lat wiele, a nadal ma power?

Kto reklamuje na insta lokówki?

A kto wszędzie wyskakuje z lodówki?

Kto na rajskiej plaży pozuje z ustawą zasadniczą?

I kto na oscarowym party, brylował w wielkim świecie?

Odpowiedzi szukajcie na Pudelku, a na pewno znajdziecie