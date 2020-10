18-letnia Oliwia Bieniuk tłumaczy, o co walczą Polki: "Żeby kobieta SAMA decydowała o swoim ciele, zdrowiu i życiu"

Anna 32 min. temu zgłoś do moderacji 8 5 Odpowiedz

Femicido już teraz jest w Polsce. W Salwadorze średnio co roku dochodzi do 120 tysięcy ciąż nieletnich poniżej 14 roku życia. Te dzieci są zmuszone do donoszenia ciąży, często z gwałtu kazirodczego, porodu i wychowania potomstwa swoich oprawców. Nie istnieje tam pojęcie adopcji czy okien życia, bo to jest karane więzieniem. Dlaczego wspominam Salwador, bo to kraj chrześcijański. Możecie zaminować, ale to twarde dane, przerażające dane, nie emocje. Czy w obliczu takich danych, ktoś może powiedzieć ona nie powinna się odzywać lub jest za młoda. Jakoś młodość bydlętom nie przeszkadza aby gwałcić i krzywdzić. Chcecie aby Polska była Salwador 2 ? Wytłumaczcie mi gdzie to chrześcijańskie miłosierdzie ?