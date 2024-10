19-letni Cruz Beckham obściskuje się na luksusowym jachcie ze starszą o dekadę ukochaną

Ten chłopak i jego brat Brooklyn są podobnie do matki, zanim się przerobiła. Właśnie taką była przaśna, okrągła na buzi i miała lekko świnkowaty nos. Oni są tacy sami, do tego jacyś tacy niechlujni. Romeo za to jest podobny do Davida, jest jakiś taki najfajniejszy z nich, nie wygląda na wiecznie zblazowanego, raczej jak normalny, wysportowany, uśmiechnięty i energiczny mlody facet. Tamci się tylko bujają po mieście i jachtach z partnerkami 😅