Najmłodszy syn Beckhamów celebruje miłość do starszej o 10 LAT ukochanej. NAMIĘTNIE pocałował ją w centrum miasta

Synowie Davida i Victorii Beckhamów jeszcze do niedawna uchodzili za niezłe partie do wzięcia. Panie zainteresowane dołączeniem do jednej z najbardziej rozpoznawalnych familii w show-biznesie muszą jednak (póki co) obejść się smakiem. Emerytowany piłkarz i była Spicetka mogą tylko przyglądać się z boku, jak ich pełnoletnie pociechy zaczynają układać swoje życie uczuciowe.