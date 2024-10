20-letni tiktoker zatrzymany. Jest oskarżony o morderstwo byłego księdza

Witam.Moj brat nie utrzymuje że mną żadnego kontaktu Przyjeżdża tylko raz w roku i zawsze trzeba go prosić żeby przyjeżdżał.SAM nie pisze nigdy nie Zapytał co słychać Zawsze ja muszę do niego pisać i prosić się o spotkanie.Mialsm urodziny to tylko napisał wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.Zaczynsm mieć dosyć tej chorej relacji