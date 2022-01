22-letni syn Micka Jaggera lansuje się na paryskim Tygodniu Mody (ZDJĘCIA)

Gwiazdor spotykał się z Morad w czasie, gdy był związany z Jerry Hall. Owocem romansu jest syn Lucas, który urodził się w 1999 roku. W tym czasie Jagger rozwiódł się z Hall, a w 2006 roku ożenił się z Lucianą. Ich małżeństwo przetrwało do 2018 roku. Dziś 22-letni syn pary utrzymuje bardzo dobre relacje z jedną z sióstr - modelką Georgią May, córką Jaggera ze związku z Hall. Rodzeństwo fotografuje się razem i spędza wspólnie czas, dokumentując te momenty w mediach społecznościowych. Mimo to ich słynny tata dba, by nie przesadzać z lansowaniem dzieci za wszelką cenę. Nie pozują zbyt często na ściankach, wybierając osobiste okazje do zbudowania więzi.