23 lata temu Aleksandra Kwaśniewska TEŻ BRYLOWAŁA na Balu Debiutantek! Pokazała się w sukni od Ewy Minge

W 2001 roku (szczyt prezydentury Kwaśniewskiego) jego córeczka Ola Kwaśniewska (miała wtedy 20 lat) wystąpiła na snobistycznym „Balu Debiutantek” w Paryżu. To impreza dla panien z dobrych domów, na której symbolicznie zostają wprowadzone na salony. Jej suknia ozdobiona była kryształowymi kwiatkami, a zaprojektowała ją Ewa Minge. Doroczny "Bal debiutantek" odbywał się w centrum Paryża, w reprezentacyjnym hotelu Crillon. Przybyły tu panny sławnych rodów francuskich, niemieckich, włoskich i japońskich. Ola za towarzysza dostała Alexisa de Bechade, potomka francuskich arystokratów. Bal trwał do 3. nad ranem. Przez kilka dni – przed balem i po nim – Aleksandra Kwaśniewska mieszkała z matką Jolantą w luksusowym i piekielnie drogim paryskim hotelu na Place Vendôme. Wzięły trzy apartamenty. Nocleg kosztuje tam około 10 tysięcy euro od osoby. Były cały czas pod opieką kilku ochroniarzy BOR (Biura Ochrony Rządu!). Kosztowało to prawie DWA MILIONY złotych. Wtedy 2 miliony, to jak dzisiaj 5. Za wszystko zapłacili polscy podatnicy! Wyobraźcie sobie ujadanie przez wiele miesięcy TVNu, GW, Onetu, Newsweeka, WP itd., gdyby to Agata Duda poleciała na taki bal ze swoją córką...