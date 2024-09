Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach świętują 12. rocznicę ślubu i pokazują stare zdjęcia. "Motyle w brzuchu CIĄGLE latają jak szalone"

Zobacz także: Kwaśniewska zatęskniła za mediami? "Ma żyłkę do biznesu"

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach świętują 12. rocznicę ślubu. Pokazali zdjęcia z wesela

Panią Jolantę tańczącą do "N****s In Paris" zapamiętam do końca życia - napisała.