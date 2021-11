Aleksandra Kwaśniewska wspomina ślub: "Przyjechały jakieś kobitki jakimiś autokarami i TRZYMAŁY SIĘ ŁAWEK, nie chciały SIĘ DAĆ WYPROSIĆ"

Tammy 1 godz. temu zgłoś do moderacji 183 10 Odpowiedz

Na ślubie moich znajomych miesiąc temu było to samo, przyszły jakieś babiny ubrane w dresy i rozsiadły się w rzędzie przeznaczonym dla rodziców i dziadków. I za nic nie chciały się wyprosić! Wpraszać się na czyjś ślub pod pretekstem brania udziału we mszy jest prostactwem. Jeśli już ktoś musi uczestniczyć w mszy o tej godzinie to powinien mieć na tyle przyzwoitości żeby usiąść z tylu albo z boku, a nie potem na zdjęciach ślubnych goście ładnie ubrani, para młoda, plus jakaś Grażyna w starym płaszczu w pierwszym rzędzie!