25-letni Radek Pestka z "Top Model" zdaje maturę. "Wiek to nie jest żadna granica"

"Odświeżyć mózg"? Lekcje z youtuba? Powodzenia aczkolwiek może być ciężko pomimo iż dziś matura to poziom dna. To samo ze studiami. Japoński jest "cute"? To bardzo trudny język i żeby studiować trzeba już znać, chyba że startuje się do zwykłej szkoły jezykowej. Generalnie biedny człowiek, który nie wie co z życiem zrobić o czym świadczy infantylizm wypowiedzi.