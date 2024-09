34-letni Francuz chce wyglądać jak KOSMITA. Usunął sobie fragment nosa, uszy i kilka palców (FOTO)

Anthony Loffredo jest jednym z najbardziej zmodyfikowanych ludzi na świecie. Jego celem jest jak największe upodobnienie się do „czarnego kosmity”, co skłoniło go do pokrycia całego ciała tatuażami. Loffredo zapowiedział, że w najbliższym czasie planuje amputację nogi.

Anthony Loffredo, szeroko znany jako „czarny kosmita”, podjął decyzję o przemianie w czarnego ufoludka, do czego zmodyfikował swoje ciało za pomocą licznych operacji. Mimo że przeszedł już wiele transformacji, 34-latek twierdzi, że to dopiero początek jego drogi.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Sablewska rozlicza się z przeszłością. "Uciekałam w ciuchy. Inni uciekali w fajeczki i wineczko!"

34-letni francuz przeszedł szokującą metamorfozę

Francuz zyskał popularność dzięki decyzjom o usunięciu górnej wargi, części nosa, uszu oraz kilku palców. Dodatkowo poddał się zabiegowi piłowania zębów i pomalował je na niebiesko. Loffredo twierdzi, że dopiero teraz odnalazł szczęście, ponieważ czuje, że to ciało, w którym dawniej żył, nie było jego.

Ostatnio Anthony Loffredo ogłosił zamiar amputowania zdrowej nogi, co ma przybliżyć go do wyobrażonej postaci. Mężczyzna przyznał w wywiadzie dla New York Post, że jest to bardzo trudna decyzja, gdyż jest osobą zdrową i nie mógłby cofnąć tego typu zabiegu.

Plany Loffredo spotkały się z falą krytyki ze strony opinii publicznej. Ludzie zarzucali mu brak szacunku dla osób, które straciły swoje kończyny w wyniku wypadków lub chorób.

Kontrowersyjny wygląd utrudnia mu codzienne życie

„Czarny kosmita” budzi spore kontrowersje, co utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Francuz nie jest obsługiwany w niektórych restauracjach, a do innych publicznych miejsc nie ma wstępu. Z powodu swojego wyglądu miał również trudności ze znalezieniem stałej pracy.

Loffredo podkreśla, że codziennie musi walczyć z niezrozumieniem ze strony nowych ludzi, którzy go oceniają. Mimo krytyki twierdzi, że każdy powinien podjąć próbę zrozumienia drugiego człowieka, zanim pochopnie go oceni. W podcaście „Club 113” wyjaśniał, że nikt nie wie, co kieruje drugą osobą i dlaczego podejmuje określone decyzje.

Zobaczcie, jaką metamorfozę przeszedł Anthony Loffredo. Poznalibyście go?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.