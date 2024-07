63-letnia Amerykanka chciała zmienić się w smoczycę. Na operacje plastyczne wydała ponad 300 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Media społecznościowe są pełne barwnych osobowości, które potrafią wywołać całkiem sporo szumu swoim nieszablonowym podejściem do życia. Swego czasu w sieci głośno było o influencerce znanej pod pseudonimem "Lady Dragon", która postanowiła "zmienić się" w gada.

Zmieniła się w smoczycę. Na operacje wydała krocie

W wieku 53 lat Eva Tiamant Medusa dowiedziała się, że jest nosicielką wirusa HIV. To właśnie wtedy amerykanka postanowiła zmienić całe swoje życie i zdecydowała się na korektę płci. Okazało się, że był to dopiero początek wielkiej zmiany. Z czasem kobieta zrozumiała, że nie chce już dłużej identyfikować się z gatunkiem ludzkim, decydując się metamorfozę w smoczycę.

Amerykanka wierzy, że jest gadem

Oczywiście metamorfoza w smoczycę nie należała do najtańszych. Transformacja 63-latki wyniosła ją ok. 60 tysięcy dolarów, czyli blisko 300 tysięcy złotych. Medusa wciąż jednak myśli o kolejnych zabiegach, albowiem podczas jednej z rozmów stwierdziła, że wierzy w to, że jest pół człowiekiem, pół gadem.