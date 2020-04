41-letnia "naturalna" Nicole Scherzinger grzebie w bagażniku luksusowego Range Rovera. Podobna do siebie...? (ZDJĘCIA)

Nicole Scherzinger występowała na scenach teatrów muzycznych już od dziecka, ale status gwiazdy zyskała po dołączeniu do kultowej grupy muzycznej "Pussycat Dolls". Girlsbandowi udało się przez lata wylansować kilka hitów, które podbiły listy przebojów na całym świecie. Za kulisami nie było jednak tak kolorowo. Wokalistki nieustannie się kłóciły i były zazdrosne o to, że Scherzinger odgrywa kluczową rolę w formacji. Ponoć podczas niektórych występów na żywo mikrofon włączony miała jedynie Nicole, co zdecydowanie nie podnosiło morale pozostałych dziewczyn... W 2009 roku grupa zawiesiła swoją działalność po tym, jak dwie wokalistki postanowiły odejść z zespołu.