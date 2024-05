news 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

"Od 27 maja do 1 czerwca w Genewie odbędzie się zgromadzenie, które budzi zaniepokojenie niektórych osób. Obawiają się, że niewybierana i niemożliwa do policzenia postać może otrzymać bezprecedensowy poziom władzy globalnej, z uprawnieniami do ogłaszania sytuacji nadzwyczajnych, narzucania szczepień i paszportów szczepionkowych. Liczba ta może również mieć uprawnienia do zamykania fabryk, wstrzymywania światowego handlu i cenzurowania odmiennych opinii..„Celem tych środków jest wzmocnienie WHO, zwłaszcza jej niekontrolowanego dyrektora generalnego, w celu ograniczenia praw obywateli USA” – stwierdzono w piśmie z 22 maja."