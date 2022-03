48-letnia Heidi Klum i jej 17-letnia córka Leni pozdrawiają z dwóch okładek "Harper's Baazar" (ZDJĘCIA)

Heidi 20 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

miska, uroda po ojcu, gdyby nie matka to zero szans moim zdaniem.Tak to wyglada jak ma sie plecy, co innego corka C.Crowford, ona ma urodę i figurę po matce, akurat jej sie nalezy kariera ,bo jest typowa modelka.