5-letnia córka Natalii Siwiec przeszła metamorfozę. Pochwaliła się NOWĄ FRYZURĄ (FOTO)

Natalia Siwiec od wielu lat obecna jest w show biznesie, w którym to zadebiutowała w 2012 roku. To właśnie wtedy celebrytka została dostrzeżona na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej i okrzyknięto ją "Miss Euro 2012". Rozpoznawalność na trybunach otworzyła jej drzwi do medialnej kariery. Natalia od tego czasu, jak na rasową celebrytkę przystało, wystąpiła już w "Tańcu z Gwiazdami" i pojawiła się w kilku produkcjach filmowych. Można było ją oglądać między innymi w "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" czy też w "365 dni".