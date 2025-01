52 lata temu zagrała Nel w ekranizacji "W pustyni i w puszczy". Czym dzisiaj zajmuje się Monika Rosca?

Czy wiecie że baśń Mała Syrenka (oryginał) to była jedna z nielicznych baśni, które kończą się tragicznie źle? Dlatego właśnie praktycznie każdy zmienia zakończenie, bo nikt nie ma odwagi w obecnych czasach ekranizować tego w wersji oryginalnej. Do tego "mała" nie jest bez powodu, bo na domiar złego ta syrenka, która skończyła tragicznie była najmłodsza, najbardziej naiwna i dlatego była mała. Nie wiem czy podano jej wiek. Obecnie jak coś takiego ekranizują to robią z Małej Syrenki dorosłą postać, co jest kolejną formą sztucznej poprawności i lęku przed oryginałem.