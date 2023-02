Tak dziś wygląda Karolina Sawka, czyli filmowa Nel z "W pustyni i w puszczy". Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

oszukany cast... 11 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Byłam na castingu do tego filmu, pamiętam jakie duże to było dla mnie przeżycie i nadzieje... Patrzyłam na inne dziewczynki tak samo przejęte jak ja. Wszyscy mówili że szukają jasnowłosej blondynki, patrzyłam na swoje włosy i się zastanawiałam czy są ok bo mam akurat ciemny blond. Po czym oficjalnie powiadomiono, że wybrano Karolinę SAWKĘ. Już jako dziecko widząc jak wygląda wiedziałam, że bez znajomości to o roli w filmie mogę pomarzyć. Nigdy więcej nie chciałam iśc już na żaden casting.