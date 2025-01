52-letnia Monika Richardson podbija kolumbijską plażę w jednoczęściowym stroju kąpielowym. Fajnie ma?

A jaka to moja wina że ciepyraki od laptopa zamiast rzetelnej informacji głupoty mi pisały? Za każdym razem mam się domyślać o co im chodzi? Wystarczyło odpowiedzieć bez zagadek tak jak każdemu innemu pacjentowi i już dawno byłoby po kłopocie. A jak im chodziło o to żeby mnie dłużej grillować to wyszło im to co wyszło. Przecież piszę od początku że chce zwrot sprzetu to czego oni tu nie rozumieją? Zjedli go czy co? Chyba to oczywiste że jak klient prosi o zwrot sprzętu to pytamy najpierw czy zgodziłby się na zwrot należności zamiast wysyłać ni z gruchy ni z pietruchy prośbę o dowód zakupu. Ja go kupiłam załóżmy za 300 ale on w tej chwili jest już rozpakowany, po zwrocie i nie jest tyle warty tyle ile na paragonie. Jak ktoś się uprze że nie rozumie to co mu zrobisz. Też mi coś. Idzie baba do sklepu I mówi że chce chleb, a sklepowa się pyta ile pani chce bułek. Baba na to że ona chce chleb. No jasne pani kochana ale chyba jak się pytam ile bułek to znaczy się oczywiście że chleba nie ma, nie? No komedia. Byle coś namieszać a potem udawać że to ja wszystkiemu winna.