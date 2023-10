56-latka urodziła sobie WNUCZKĘ! "Syn był w szoku"

Nancy Hauck, która mieszka w St. George w stanie Utah, postanowiła pomóc swojemu synowi i jego partnerce, którzy, choć bardzo chcieli, to nie mogli mieć więcej dzieci. Przez sześć lat syn Nancy — Jeff i jego żona Cambrii starali się o dziecko przy pomocy in vitro. Chociaż para doczekała się dwóch par bliźniąt, to przez ostatni trudny poród Cambrii nie była w stanie donosić kolejnej ciąży. Na pomoc ruszyła Nancy.