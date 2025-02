56-letnia Beata Ścibakówna WYLEWA SIÓDME POTY na siłowni. To jej przepis na zachowanie "wiecznej młodości"?

zgłoś do moderacji

Why??

Nigdy nie zrozumiem dlaczego osoby z konkretnym dorobkiem aktorskim, zdolne, uznane pokazują w mediach społecznościowych takie ujęcia 🤔bo że jakaś Cichopek się wygłupia to zrozumiałe.. nie ma nic innego do zaprezentowania. Ale tej pani to naprawdę nie jest potrzebne.