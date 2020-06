59-letni Jean-Claude Van Damme eksponuje muskularny tors, paląc podejrzanie wyglądającego skręta na plaży (ZDJĘCIA)

Kruk 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

W 2012 miałem okazję, w sumie, przywilej, zobaczyć od środka jego siłownie California Gym w Brukseli zanim wyruszył na podbój Hollywood. Właściciel oprowadził mnie po biurze w którym Van Damme i jego przyjaciel Michel and Abdul Qissi omawiali strategie. Niesamowite przezycie dla jego wielbiciela móc zobaczyć sale w których ćwiczył, łącznie z trofeami i medalami jakie zdobywał nastolatek. Wszystko udokumentowane. W 2015 widzialem go Manchester na prezentacji 'Experience with.." Wstęp tylko w garniturze i muszce. Też super ale zbyt skomercjalizowane. On sam luzak, ale wszystko nastawione na sprzedaż pamiątek i obrazów. Van Damme jest bardzo aktywny na FB, daje lekcje i doradza. Polecam jego ostatni film We Die Young. Sceptycy będą zaskoczeni.