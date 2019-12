6-letni książę George ochoczo miesza składniki na świąteczny pudding pod okiem taty, dziadka i prababci (ZDJĘCIA)

Okres świąteczny to dla brytyjskiej rodziny królewskiej doskonały czas na to, by nieco zbliżyć się do swoich poddanych. W tym okresie ci, w których żyłach płynie błękitna krew, robią, co mogą, by udowodnić, jak bardzo są przyziemni i jak "normalne" czynności zdarza im się wykonywać w codziennym życiu.