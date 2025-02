60-letnia Courteney Cox zachwyca szczupłą sylwetką w bikini na wakacjach w Australii

Courteney Cox to postać, której nie trzeba przedstawiać wszystkim fanom "Przyjaciół". Mimo że produkcja miała swoją premierę w 1994 roku, to wciąż jest jednym z najchętniej oglądanych seriali na świecie. Aktorka wcielała się w rolę Moniki Geller - ekscentrycznej i pedantycznej siostry Rossa Gellera. Widzowie pokochali jej postać, a rola zapewniła jej "wieczną chwałę" w celebryckim świecie. Mimo że Cox wystąpiła przez te 30 lat również w innych produkcjach, to nigdy nie udało jej się powtórzyć sukcesu "Friendsów". Można mieć wrażenie, że swoją karierą najlepiej pokierowała Jennifer Aniston, która w przeciwieństwie do pozostałej piątki osiągnęła dość dużo w przemyśle filmowym.