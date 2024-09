64-letni Sean Penn przyłapany na czułościach z młodszą o 38 lat aktorką (ZDJĘCIA)

Wygląda na to, że i ten związek to już przeszłość. Na najnowszych zdjęciach paparazzi Penn został uchwycony z 26-letnią aktorką Valerią Nicov. Para spacerowała po ulicach Madrytu i nie szczędziła sobie przy tym czułości. Zakochani nie tylko trzymali się za ręce, ale też co chwilę całowali. Nowa przyjaciółka aktora szeptała mu do ucha czułe słówka, a on odwdzięczał się namiętnymi pocałunkami. W pewnym momencie zrobiło się naprawdę gorąco, co widać na poniższych zdjęciach.