Madonna na imprezie Dolce & Gabbana

Opublikowane przez IMGW w niedziele dane odnośnie lata w PL to kolejne potwierdzenie, że klimat przestaje mieć jakiekolwiek hamulce. Pięć miesięcy termicznego lata to nie normalne zjawisko – to zapowiedź, że cała ta „zrównoważona” pogoda, do której byliśmy przyzwyczajeni, idzie się je*ać. Anomalie na poziomie +3 mówią same za siebie. Liście już się czerwienią, żółcą i opadają głównie z powodu tego, że wegetacja wystartowała miesiąc wcześniej niż zwykle. Drzewa osiągnęły stan, w którym zaczynają kończyć swoje cykle szybciej niż zazwyczaj. Rośliny mają swoje mechanizmy przystosowane do rytmu sezonów – jak długość dnia i temperatury – ale kiedy ciepło zaczyna dominować przez większą część roku, dochodzi do zaburzenia tego cyklu. Wczesny start oznacza, że liście dojrzewają szybciej i wcześniej zaczynają zmieniać kolory, bo drzewa reagują na mniejszą ilość światła i coraz chłodniejsze noce, nawet jeśli dzień wciąż jest ciepły. W efekcie widzimy te „jesienne” kolory już teraz, choć sezon letni teoretycznie trwa. To efekt tego, że klimat wywraca naturalne cykle do góry nogami. Przyroda dostaje mieszane sygnały i reaguje tak, jak potrafi – przystosowując się do warunków, które są coraz mniej stabilne.