68-letnia meksykańska aktorka Lyn May JEST W CIĄŻY! Ojcem ma być 28-latek

Późne macierzyństwo zawsze wzbudza wiele kontrowersji. Kilka lat temu było głośno o aktorce Barbarze Sienkiewicz , która w wieku 60 lat urodziła bliźnięta. Uznano wtedy, że jest "najstarszą matką w Polsce": Najstarsza matka w Polsce: "Oddałam dzieci do żłobka"

Teraz media na całym świecie rozpisują się o... 68-letniej matce. Chodzi o meksykańską gwiazdę Lyn May. Śmiało można by uznać, że to fake news, problem w tym, że 68-latka sama pochwaliła się ciążą na Instagramie. Ojcem ma być jej 28-letni partner, muzyk posługujący się barwnym pseudonimem Markos D1.