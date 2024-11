Calvin Klein z młodszym o 45 lat ukochanym

zgłoś do moderacji

Wyciągi z cebuli mogą zmniejszać stężenie glukozy w osoczu oraz łagodnie obniżać ciśnienie. Poza tym regularne spożywanie lub suplementacja cebuli może poprawiać profil lipidowy osób z podwyższonymi wartościami cholesterolu. Cebula oraz ekstrakty z tej rośliny mogą poprawiać profil lipidowy pacjentów cierpiących na hipercholesterolemię oraz hipertriglicerydemię. Podczas badania wykazano, że regularne stosowanie wyciągu z cebuli znacznie obniżało stężenie cholesterolu LDL, triglicerydów oraz zawartość wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu. Ze względu na antyoksydacyjne właściwości polifenoi i flawonoidów cebula korzystnie wpływa również na stan układu sercowo-naczyniowego. Wykazano również, że enzymy przeciwutleniające mają znaczenie w leczeniu lęku, depresji i kontroli pamięci. Ekstrakty z cebuli zwyczajnej znajdują się w składzie niektórych maści i żeli wykorzystywanych w leczeniu i poprawianiu wyglądu starych i świeżych blizn. Tego rodzaju preparaty należy stosować zwykle kilka razy dziennie przez okres nawet kilku miesięcy. Przy trudno gojących się ranach, czyrakach i owrzodzeniach stosuje się okłady z cebuli gotowanej lub pieczonej. W chorobie reumatycznej okłady ze świeżej cebuli powodują rozszerzenie podskórnych naczyń krwionośnych i rozgrzewają oraz zmniejszają ból. Sok z cebuli i sama cebula mogą być wykorzystywane w łagodzeniu obrzęków oraz świądu po ukąszeniach owadów. Wyciągi z cebuli występują również w składzie kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji włosów oraz skóry głowy. Szampony i maski do włosów z wyciągiem z cebuli poprawiają krążenie w skalpie, ułatwiają substancjom odżywczym w dotarciu do mieszków włosowych. Krzemionka wzmacnia strukturę łodygi włosa.