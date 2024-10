Jocelyn Wildenstein na randce z narzeczonym

Wildenstein okrzyknięto ikoną kultury popularnej głównie za sprawą swojego niezwykłego wyglądu. To efekt wielu zabiegów chirurgicznych, rzekomo mających na celu upodobnienie się do kota. Takie rysy twarzy miały podobać się jej mężowi, Alecowi Wildensteinowi . Alec był dziedzicem fortuny związanej z handlem dziełami sztuki i miliarderem. Para rozwiodła się w 1999 roku w jednym z najgłośniejszych rozwodów, podczas którego Jocelyn otrzymała ogromne odszkodowanie wynoszące ponad 2,5 miliarda dolarów.

Co jakiś czas kolorowa prasa donosi też o rewelacjach z życia uczuciowego 84-latki. Obecnie celebrytka jest związana, a nawet zaręczona z 57-letnim Lloydem Kleinem. Ukochany "kocicy" również ma słabość do "ulepszania" urody. I choć widać to po jego twarzy, jak na razie nie osiągnął jeszcze karykaturalnych efektów - a o takie nie jest trudno.