84-letnia "Kobieta Kot" pokazała, jak wyglądała PRZED OPERACJAMI, na które wydała ponad 15 milionów złotych. Nie poznacie jej

Rita 7 min. temu

Do dzisiaj pamiętam, gdy w 2001 w roku, kiedy kończyłam 18 lat, w poczytnej wówczas z uwagi na raczkujący w Polsce internet, odwiedzamy w kafejkach, czytałam długi artykuł o niej. Było to dla mnie szokujące jak można się oszpecić. Obecnie większość kobiet ze sporą kasą, w jej wieku, niewiele się różni. Ale tak, była absolutną pięknością, zepsutą pieniędzmi, z zaburzeniami, które może ktoś by ogarnął w dzisiejszych czasach. A tak chętnych chirurgów 30 lat temu było mnóstwo, aby kroić twarz tej kobiety, etyka chwiejna jak stan finansowy.