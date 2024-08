"Polski Ken" przyznał się do UZALEŻNIENIA od operacji plastycznych. Tak wyglądał kilkanaście lat temu

Kalina 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Mam pytanie bo może ktoś był w podobnej sytuacji. Spotkałam na necie faceta, gadamy ze soba już ponad 3 tygodnie. Mieszkamy kilka godzin dalej od siebie, ale on mówi że jestem super z charakteru i wyglądu i jak w realu też będzie chemia to on zrobi wszystko żebyśmy byli razem. Jak wiadomo zdjęcia i jakieś filmiki to nie to samo i on powiedział, że jak najszybciej powinnam do niego przyjechać bo ma swój dom, mieszka sam itd. Ja na to że nie bardzo więc on że przyjedzie do mnie na co się nie zgadzam bo to wciąż obca osoba. Powiedziałam żebyśmy się spotkali gdzieś w połowie drogi, spędzili ze soba cały dzień i później zobaczymy co dalej. On na to że to głupota i że mu nie ufam. Co myślicie? Mogłabym do niego przyjechać zobaczyć ten niby dom ale spać w hotelu tylko czemu ja mam za to płacić? Kto ma rację i co byłoby najlepszym rozwiązaniem. Mam ponad 30 lat ale nigdy nie spotykałam się z nikim kto mieszka kilka godzin dalej i mam lekkie obawy.