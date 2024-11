89-letni Woody Allen spaceruje po Barcelonie w towarzystwie żony

Niezależnie od historii z artykułu, zastanawiam się nad meandrami męskiej psychiki, a konkretnie jak to jest u panów, że niby kochają, ale przestają, a potem zaraz kochają inną i nie patrzą wstecz… Nawet często za dziećmi się wstecz nie oglądają. Kobiety za to związki rozpamiętują, wspominają, mają depresje i załamania nerwowe. A ile razy słyszałam, że z mężczyzną, to trzeba umiejętnie, że poczekaj aż będzie miał nastrój i wtedy porusz ten czy inny temat, nie zawracaj mu głowy tym czy tamtym, powiedz to tak, żeby go nie zdenerwować, i zawsze dobrze wyglądaj, tak jakby ten mężczyzna to mógł w każdej chwili się zdenerwować, wstać, wyjść i pójść i przepaść na zawsze i trzeba tylko drżeć, żeby tak się nie stało. Ale wtedy też potrafi się po prostu znudzić. Jak widać nawet z córką partnerki potrafi zdradzić. Chyba wolę być sama 😅