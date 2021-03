Absolwenci łódzkiej filmówki piszą list do władz uczelni. "Sprzeciwiamy się ZMOWIE MILCZENIA"

Ana 27 min. temu zgłoś do moderacji 13 17 Odpowiedz

Weronika wielka aktorka! Te wszytkie nasz półeczki w USA to jest jakaś pomyłka. Czytałam o Ana de Armas. Dziewczyna przyjechała do stanów w 2014 nie znając języka, w 2016 już grała w filmach kinowych, a w 2020 była nominowana do Złotego Globa!!!! Więc niech mi ktoś wytłumaczy co ta Weroniczka, Alicja i Miko próbują nam wcisnąć?! One nie robią tam żadnej kariery. Są statystkami! Torebkę Gucci może mieć w stanach każdy i nie jest to żaden synonim luksusu czy sukcesu.,