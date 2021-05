Ada z "Królowych życia" pokazuje, jak wyglądała PRZED METAMORFOZĄ. Poznalibyście ją? (ZDJĘCIA)

Co ciekawe, metamorfoza królowej Adrianny miała miejsce stosunkowo niedawno. Dopiero po rozwodzie Eisenbach postanowiła kompletnie zmienić swój wizerunek i przeistoczyć się w wytatuowanego od stóp do głów wampa . Na początku roku 50-latka zdecydowała się pokazać światu, jak wyglądała jeszcze trzy lata temu, czym wywołała istną sensację.

Tak to było... 2017 grudzień i 2020 grudzień. Malutka, drobniutka, zawsze uśmiechnięta... No chyba, że się wściekła, to wtedy była może przez 5 minut niemiła, a później się ta złość zmyła. 160 wzrostu, waga około 50 kilo i nigdy chyba mi się więcej nie ważyło, ale za to o tatuażach mi się marzyło - napisała wtedy na Instagramie, prezentując pozbawione tatuaży ciało.